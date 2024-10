LIVE Inter-Stella Rossa 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45?il! 21.52 Finisce il primocon l’in vantaggio ma non al massimo delle condizioni, sfiora più volte il raddoppio ma anche il gol del pareggio della. A tra poco per la ripresa! 47? Finisce il primo1-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Taremi sbaglia il passaggio per Bastoni in area di rigore. 41? Olayinka si fa parare il tiro da Sommer. 39? Momento falloso del match. 37? Lungo possesso palla della. 35? Pavard dalla distanza non trova la porta. 33? Taremi prova ad accorciare facendo la seconda punta. 31? Pallone tagliato di Pavard che viene respinto da Drkusic. 29? L’chiede un rigore, ma il VAR per ora nonviene. 27? Sinistro al volo di Maksimovic che non riesce a girare sulpalo. 25? Problema fisico per Drkusic.