Ferran Adrià | Cari giovani chef prima della creatività ci sono i conti del ristorante

(Di martedì 1 ottobre 2024) «Aiconsiglierei chedi essere creativi bisogna saper fare i, guidare la sostenibilità economica del». A dirlo all'Ansa è stato lo, fondatore del pluripremiato e pioneristicoelBulli che dalla città di Roses, in Catalogna, ha diffuso la cucina molecolare nel resto del mondo. Secondo il cuoco spagnolo, l'alta cucina «è altamente sfidante, roba da 5-6 campioni al massimo come l'Americàs Cup che si terrà a ottobre in Nuova Zelanda dopo la sfida tra pochissimi equipaggi, tra cui Luna Rossa, in corso a Barcellona per la finaleLouis Vuitton Cup. A fronte di questo ristretto numero di cucine in grado portare innovazione alla cultura gastronomica mondiale, un mestiere elitario quindi, c'è un 99% die cuochi che mediaticamente si presentano come creativi, spesso trascurando la cucina di tradizione.