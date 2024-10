Ecco le province più sportive di Italia | Bergamo è prima davanti a Trento leader al femminile | La classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il grande successo olimpico e paralimpicono a Parigi sono la conseguenza di un sistema sportivo territoriale in grande crescita negli ultimi anni. A confermarlo sono proprio i dati calcolati secondo il cosiddetto Indice di sportività che valuta la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali in tutte led’. Secondo uno studio svolto da PTS, società di consulenza che si è servita di questo indice,è la provincia più sportiva d’e Genova; tra le grandi città si confermano Firenze, Milano e Roma (tutte nella top 10). Spazio anche allo sport, conal primo posto (seguita da Cremona e Trieste) e per lavolta a quello paralimpico. Ancora ampie, invece, le differenze tra il Centro-Nord e il Sud (comprese le isole).