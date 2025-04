.com - La Lazio batte la Roma a padel nel derby dei grandi calciatori

Leggi su .com

(Adnkronos) – Nella giornata del, non poteva mancare una colpi di “pala”. Al Villa PamphiliClub, nel corso del FIP Silver MediolanumCup, è andato in scena la sfida tra gli ex, Paolo Di Canio e Dario Marcolin, e gli ex, Vincent Candela e Simone Perrotta. A vincere sono state le stelle biancocelesti che, con il successo per 6-3, hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella del 2024 (in quell’occasione c’era Stefano Fiore al posto di Marcolin). Una partita dicombattutissima, giocata su un solo set e con grande agonismo in un clima di festa, fair play e divertimento: “Vincent ci ha caricato con le sue dichiarazioni della vigilia, ci siamo impegnati al massimo per smentire il suo pronostico – ha dichiarato scherzando Paolo Di Canio a fine partita – Il nostro successo è merito di Dario, la sua calma ha placato la mia irruenza di inizio match e ci ha portato alla vittoria”, ha concluso la stella biancoceleste.