Como-Torino 1-0 gol di Douvikas | vittoria per Fabregas e salvezza vicina

(Adnkronos) – Ilnon sbaglia e guadagna tre punti importantissimi nella corsa, vincendo 1-0 contro ilallo stadio ‘Sinigaglia’ nella sfida valida per la 32/a giornata di Serie A. Ilsale al 13esimo posto con 36 punti, a 12 lunghezze di vantaggio su Empoli e Venezia. Ilrimane a quota 40 punti a metà classifica. Nel segno di Gigi Meroni, ricordato da entrambe le tifoserie, i lariani allenati davincono grazie alla rete del greco Tasos, il migliore in campo per dedizione e voglia, rimanendo in pressione sui difensori 90 minuti più recupero e dando il via a molte azioni offensive dei suoi. Gli ospiti pagano le disattenzioni difensive, perdendo le distanze sulle marcature e avvantaggiando il, capace per l’intera partita di ripartire con velocità e difendere con ordine.