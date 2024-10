‘Best Weekend’ Francesco Panella alla scoperta delle bellezze italiane

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 1 ottobre 2024)arriva su NOVE mercoledì 2 ottobre in prima serata su NOVE con Best Weekend. In ogni episodio,visiterà una diversa località d’Italia dove tre esperti del luogo avranno organizzato per lui la migliore proposta di weekend possibile. Per la prima voltaabbandona i viaggi a lungo raggio per concentrarsi sulle, suggerendo così spunti per scoprire il Belpaese weekend dopo weekend. LEGGI ANCHE: Ligabue, ‘Certe notti’ dal teatro di Correggio a Campovolo: «Il postofeste» Lo show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, seguirà i consigli di tre esperti, profondi conoscitori della location protagonista di puntata che – per loro – rappresenta il luogo del cuore.