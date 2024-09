Tennis caso Sinner | cosa succede dopo il ricorso Wada?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel weekend è arrivato ildell’agenzia Mondiale antidoping La, ovvero l’agenzia Mondiale antidoping aveva la possibilità di presentareneldi Jannik. La vicenda è ormai nota: per una leggerezza di due persone, orami fuori dal suo team,è stato trovato positivi al Clostebol, in percentuale minima. Il numero uno al mondo, vincitore degli US Open qualche settimana fa e degli Australian Open a gennaio, ha già dimostrato la sua innocenza. È stato assolto ma questo non è bastato alla: ora l’italiano dovrà presentarsi al TAS per un terzo grado di giustizia. Leggi anche:, la vicenda doping non è ancora conclusa: martedì il responsoLariconosce chenon abbia avuto alcun vantaggio, visto la quantità minima ma sostiene chesia in qualche modo “colpevole” per non aver controllato il suo team.