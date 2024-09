San Michele le parole del questore | Siamo una famiglia al servizio di tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) "È una di quelle ricorrenze che a me e soprattutto ai miei uomini deve servire a sentirci, comunità e come tutte le collettività di un certo tipo, come la nostra, dobbiamo metterci aldelle persone. È la cosa più importante ed il nostro obiettivo". Queste ledelClaudio Ciccimarra in merito alla celebrazione del Santo Patrono, SanArcangelo. "Grosseto – dice il– è una città con potenzialità altissime, con un centro storico spettacolare, Istituzioni che collaborano fra di loro. Ha ovviamente i problemi che si trovano anche nelle altre città italiane, relative alla percezione che si ha di un problema, ma non ha una situazione grave". Una mattina, quella di ieri, all’insegna di una festa ma anche un momento di conoscenza e divulgazione del lavoro quotidiano.