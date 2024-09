Omicidio Pierina un anno dopo | telefoni e orologi di Louis al setaccio per cercare nuove prove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rimini, 30 settembre 2024 – La chiave del delitto di via Del Ciclamino potrebbe essere racchiusa nella memoria di un telefono. È la convinzione degli investigatori della squadra mobile di Rimini, guidata da Marco Masia e coordinata dal pm Daniele Paci. L’inchiesta che vede coinvoltoDassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio con l’accusa di essere l’assassino diPaganelli, uccisa il 3 ottobre scorso, procede conimportanti fasi. Stamattina il gip Vinicio Cantarini conferirà l’incarico al consulente tecnico per analizzare i dispositivi sequestrati durante le perquisizioni svolte dalla polizia di Stato. Sotto esame sarsmartphone,digitali, pc e tablet appartenenti a Dassilva: dispositivi che potrebbero contenere alcune informazioni rilevanti per il caso.