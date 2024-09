Olio l' oro verde | marca origine e scadenza come acquistarlo evitando le fregature

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)acquistare unextravergine di qualità? Eessere sicuri che sia italiano? In definitiva:evitare? Domande che i consumatori dovrebbero porsi spesso, soprattutto dopo le ultime previsioni per la raccolta delle olive che sta incominciando in questi giorni. Secondo le stime diffuse dalla Coldiretti al G7 Agricoltura di Ortigia, in Sicilia, la produzione dell'uliveto Italia calerà quest'anno del 32% rispetto al 2023. Ecco una breve guida con dieci domande e dieci risposte per evitare lepiù ricorrenti. 1)faccio a distinguere l'extravergine italiano da quello importato? Per l'extravergine è obbligatoria la dichiarazione d'in etichetta. Oltretutto dev'essere scritta con una dimensione del carattere visibile e nel campo visivo principale, vale a dire nell'etichetta anteriore.