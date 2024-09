Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 30 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024 Ariete In primo piano il lavoro, conviene spendere nuove energie perché si prevedono risultati soddisfacenti, anche nelle finanze. Ma per essere tranquilli nel lavoro, concentrati, dovete essere sereni in famiglia - speriamo che le persone vicine non vi creino nuovi problemi. Cambiamenti nella vita dei figli che non vivono vicini a voi, per i giovani: figura materna. Nel pomeriggio inizia una deliziosa frenesia nel cuore, in serata un incontro che ha dell'incredibile. Toro Momenti piacevoli. Oggi guardate voi stessi e il mondo con gli occhi dell'ottimismo, generosi ed affettuosi - gli altri ricambiano il vostro calore e il vostro affetto. L'amore è un'esperienza reale, fisica ed emotiva.