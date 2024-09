Inster e la città diventa elettrica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Koreaness” possiamo liberamente tradurlo come “Coreanità”. Un termine che la Hyundai utilizza per identificare e caratterizzare l'ultima sua creatura, anche se si tratta di un mezzo fortemente destinato al mercato del vecchio continente. Parliamo della, un'che insiste sulla stessa piattaforma della Casper (commercializzata in versione Ev solo in Korea) ma allungata di 180 mm. In Hyundai, l'elettrico lo prendono decisamente su serio, infatti, già nel 1991, presentava la Sonata Ev, poi: nel 2016 la Ioniq, nel 2018 è arrivata la Kona e, in rapida successione, Ioniq 5, Ioniq 6 e Ioniq 5N. Oggi, dunque, è la volta di questa, una vera cittadina, con autonomia interessante, ma diamo uno sguardo alle dimensioni: 3.825 mm di lunghezza, 2.580 di passo e 1.610 di larghezza, con un bagagliaio da 351 litri ed un pianale completamente piatto.