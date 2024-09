I patti di collaborazione I cittadini pensano al bello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firmati i nuovidi cittadinanza e ditra imonzesi e il Comune di Monza ieri ai giardini di via Sacconaghi. Per l’esattezza sono 5 i nuovidi(in tutto ora 41) e 3 i nuovidi cittadinanza (in tutto 5), con, tra di loro, una differenza sostanziale: i primi sono coprogettati e sostenuti dall’Amministrazione fornendo spazi o assistenza tecnica e materiale, senza però che siano versati contributi economici; i secondi prevedono un diretto contributo comunale, che dovrà essere poi opportunamente rendicontato.