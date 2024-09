Zenith niente da fare Passa la capolista Tau

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024)Prato 0 Tau Calcio Altopascio 1PRATO (4-3-2-1): Brunelli; Casini, Cela, Fiaschi (89’ Tempestini), Messini; Kouassi (92’ Cecchi), Gemignani, Saccenti; Rosi (81’ Mertiri), Toci (76’ Bicchierini); Falteri (60’ Poli). All. Settesoldi. TAU CALCIO ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Ivani (75’ Biagioni), Negro, Meucci, Sichi; Bruzzo, Bernardini, Gonzi; Bongiorni (80’ Grossi); Motti, Andolfi (70’ Limongelli). All. Venturi. Arbitro: Costa di Busto Arsizio. Reti: 63’ Gonzi. Note: 32’ espulso Gemignani.daper laPrato contro laTau Calcio Altopascio, che si impone di misura a Sesto Fiorentino giocando in superiorità numerica per oltre un tempo. Ma andiamo con ordine. Partita molto tattica in avvio. Le due squadre si studiano.