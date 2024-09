VIDEO Attori e magistrati insieme per l’inaugurazione del campo sportivo intitolato a Sebastiano Mirra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di festa a Calvi per il taglio del nastro del nuovo. Un gioiello affidato alla comunità e alle realtà che hanno voglia di fare attività sportiva. Una struttura che rappresenta un polo importante per lo sviluppo della socialità per un’area, quella sannita, che vede fiorire campi di gioco e altri ne potrebbe vedere a breve. Un pomeriggio intenso che si è concluso con l’amichevole benefica tra la nazionalee quella deiche hanno onorato in pieno l’evento prendendo parte alla manifestazione con grande entusiasmo. Un lungo prologo fatto di tanti ringraziamenti da parte delle molte persone invitate: dagli amministratori, al presidente Collarile, passando per il presidente della Juve Stabia, Langella, già ospite in occasione deldeldi gioco di Telese Terme.