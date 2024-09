Una scultura-barometro Picchi apre il Gabbioneta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) È stata inaugurata venerdì pomeriggio l’opera “Factory store glass“ di Roberto, 28 anni di Erba, vincitrice della IX edizione del premio dipromosso da Trillium Pumps Italy -Pumps giunto alla nona edizione e riservato ad artisti under 40. Il progetto di Robertosi ispira aldi Fitzroy, comunemente noto come ‘storm glass’, costituito da un contenitore di vetro riempito di un liquido che permette di prevedere il tempo osservandone l’aspetto. Pensata per funzionare all’ingresso dell’area produttiva dello stabilimento di Nova Milanese, latubolare di vetro soffiato, che ricorda gli strumenti utilizzati dagli geologi per il carotaggio, conterrà due dei pezzi proposti dall’azienda simili a ipotetiche valvole di apertura e chiusura.