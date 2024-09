Quando torna Lorenzo Musetti? Il calendario dei prossimi tornei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)è uscito di scena negli ottavi di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Pechino, ma tra pochi minuti tornerà in campo nei quarti del main draw di doppio in coppia con Flavio Cobolli, ed in caso di successo ci sarà un derby azzurro in semifinale con Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. Per quanto concerne il percorso stagionale in singolare, però,resterà in Cina, dato che da mercoledì 2 a domenica 13 ottobre prenderà parte all’ATP Masters 1000 di Shanghai, manifestazione in cui, però, a differenza di quanto accaduto a Pechino, non disputerà il torneo di doppio. L’azzurro tornerà poi in Europa e, dopo una settimana di pausa, nella quale non disputerà nessuno degli ATP 250 in, scenderà in campo nel torneo ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 21 al 27 ottobre. Al momento, invece, non è noto l’elenco degli iscritti in doppio.