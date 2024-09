MotoGP 5 GP al termine del Mondiale | quali sono favorevoli a Bagnaia e Martin I risultati del 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Motegi, Phillip Island, Buriram, Sepang e Valencia. Queste le cinque piste su cui si disputerà la parte conclusiva del2024 dicontesti totalmente differenti gli uni dagli altri, sia per lay-out che per quadro d’insieme ambientale. Nelin Giappone la gara fu sospesa per pioggia con Jorgevincitore proprio davanti a Francesco. In Australia, lo spagnolo pagò a carissimo prezzo la scelta di montare pneumatici di mescola più morbida, crollando al quinto finale dopo aver comandato quasi tutto il GP. La piazza d’onore del piemontese, conquistata con abilità, fu oro colato. In Thailandia, come d’abitudine, ci fu una gara tiratissima vinta in volata daator su Binder (poi penalizzato) e Pecco (promosso al secondo posto). In Malesia, il madrileno soffrì e chiuse quarto, ben alle spalle dell’italiano, terzo.