La Roma vince 2-1 col vivaio | Pisilli completa la rimonta contro il Venezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Tanta fatica, ma tre punti in cassaforte. E come spesso è successo nella storia della, è uno dei suoi figli a salvarla nel momento più delicato: Niccolò, 20 anni sei giorni fa, firma il gol dellaper 2-1 all’Olimpicoile regala i tre punti ad Ivan Juric, che sale a punteggio pieno nella sua esperienzanista in campionato. La– che aveva risposto con Cristante all’iniziale vantaggio di Pohjanpalo – sale quindi a 9 punti in classifica e resta in posizione dillo rispetto alle altre big del campionato. A differenza della partital’Udinese e del primo tempol’Athletic, lafatica a stabilirsi con continuità nella metà campo avversaria. Ilaggira le marcature a tutto campo dei giallorossi con ripartenze veloci e le sponde di Pohjanpalo.