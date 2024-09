Ascolti tv Milly Carlucci fa il botto all’esordio di Ballando con le stelle e supera Maria De Filippi Gerry Scotti straccia Pino Insegno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) La partenza dicon le2024? Di quelle col. A sorpresa, lo show diha battuto la corazzata Tú sí que vales, il talent capitanato daDe. La sfida è appena cominciata e durerà parecchie settimane ma certamente i dati hanno dell’eccezionale, visto che da sempre il programma di Canale 5 viene considerato inscalfibile. Ma che cosa dicono i freddi numeri?con leha conquistato 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20:42 alle 21:20, mentre la puntata vera e propria – in onda dalle 21:24 alle 1:13 – ha toccato i 3.300.000 spettatori, pari al 25.6% di share. Su Canale 5, invece, la seconda puntata di Tú sí que vales è stata vista da 3.238.000 spettatori con il 24.