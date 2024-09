Rugby WXV 2024 | Italia ko all’esordio azzurre sconfitte dalla Scozia a Città del Capo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Inizia con un ko il cammino nel WXV 2per l’delfemminile, che sotto a un diluvio universale adelcedono per 19-0 alla, dopo un match però abbastanza equilibrato e combattuto. In meta le britanniche con Rollie, Skeldon e Grant, mentre le, che hanno giocato bene in mischia, hanno faticato nel breakdown e a costruire chance per trovare la meta. Nella seconda giornata del torneo, Italdi nuovo in campo alle ore 16 di venerdì 4 ottobre contro il Galles. Il pacchetto azzurro parte bene e dimostra tanta solidità, poi però una touche storta e un piazzato a lato fanno da contraltare al primo affondo scozzese: Muzzo viene ammonita per un avanti volontario, sull’azione successiva laaccelera e mette a dura prova la difesana, che paga l’inferiorità numerica e viene punita da Rollie.