Primavera Milan pari in rimonta con il Cesena Primato per ora insieme alla Roma

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildi Federico Guidi pareggia 1-1 con ile raggiunge momentaneamente in vetta la(che giocherà lunedì a Firenze). Ospiti in vantaggio al 24esimo del primo tempo: Castorri crossa in area e Perini incorna in rere. Il pareggio nella ripresa, dopo il palo colpito da Stalmach: Perrucci, entrato al posto di Maximilian Ibrahimovic, conquista un rigore (fallo di Valentini) per poi insaccarlo. Per i rossoneri, ora, è tempo di Youth League, competizione nella quale hanno centrato due finali negli ultimi due anni. Dopo il pareggio col Liverpool (0-0), trasferta a Leverkusen martedì alle ore 14.