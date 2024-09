Pd | Giacco si dimette da segreteria provinciale Cosenza ' no a ' metodo' Pecoraro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Non condivido iled il percorso attraverso cui Vittorioha nominato oggi la cosiddetta nuovadella federazione del Pd di. Non condivido ilperché è la risultante, dopo veti e condizionamenti da parte di gruppi e correnti, di una pura e semplice logica lottizzatrice". Così Enzo, membro dimissionario delladel Pd. "Non condivido il percorso perchénon ha inteso promuovere nessun confronto politico, anche al fine di una chiara assunzione di responsabilità da parte degli organismi dirigenti, sulle evidenti criticità organizzative del partito nella nostra provincia.