Calcio negli anticipi della Serie A successi esterni per Inter e Juventus l’Atalanta riprende il Bologna

(Di sabato 28 settembre 2024) Va in archivio il sabatosesta giornataA 2024-2025. I tre incontri in programma hanno regalato spunti importanti sotto molti punti di vista.centrano importantiin trasferta mentre finisce con il segno “x” trae Atalanta. A questo punto la classifica vede momentaneamente al comando lacon 12 punti e una lunghezza di vantaggio su Torino, Milan e. A quota 10 troviamo Napoli e Udinese, mentree Atalanta procedono a braccetto salendo a quota 7 punti. L’si mette alle spalle il ko nel derby dell’ultimo turno e passa per 3-2 in casa dell’Udinese. Alla Dacia Arena i nerazzurri sbloccano subito il punteggio con la rete di Frattesi dopo un solo giro di lancette. I padroni di casa pareggiano i conti con Kabasele al minuto 35?, ma Lautaro Martinez non è d’accordo e al 48° del primo tempo segna la rete del 2-1.