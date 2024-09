Wolfs la recensione senza spoiler del nuovo film con Brad Pitt e George Clooney

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 27 settembre 2024), diretto da Jon Watts e interpretato da, è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Disponibile su Apple TV dal 27 settembre, ilracconta la nascita di un’insolita amicizia tra due fixer. Ambientata principalmente in una notte a New York, la storia inizia quando, nel ruolo di un risolutore di problemi, si precipita in una stanza di un lussuoso hotel per gestire la morte di un giovane, trovato in compagnia di una funzionaria di rilievo. Poco dopo, arriva, anch’egli un fixer, e i due, data l’ambigua situazione, si troveranno costretti a collaborare. Cercando di mettere da parte il loro orgoglio,tentano di risolvere la situazione insieme, ma la notte avrà in serbo per loro molte sorprese.