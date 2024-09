Patuelli al convegno Unioncamere | Precarietà dei territori sottovalutata C’è bisogno di normativa speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un bacino fatto di "torrentacci" difficili da tenere a bada e per farlo servono "norme e interventi speciali" al fine di evitare il ripetersi delle disastrose alluvioni che hanno colpito la Romagna che resta comunque "la California d’Italia". Lo ha affermato con forza ieri a Bologna il presidente dell’Abi Antoniointervenendo ai lavori della conferenza ’I Dialoghi dell’economia regionale’ sotto l’egida diregionale aperti dall’intervento del presidente Valerio Veronesi. "Vi è stata una sottovalutazione da decenni – ha detto– delle peculiarità delo. Bisogna avere consapevolezza della storia, non basta un satellite che fotografa ilo. E la storia dice che il Lamone, che ha rotto drammaticamente a Traversara, è un fiume che fino a metà del Novecento era senza foce perché confluiva in una vasta palude.