Napoli-Palermo cos’è successo tra gli ultras | la ricostruzione e le possibili conseguenze

(Di venerdì 27 settembre 2024), ladei disordini tra, con ledopo quanto visto al Maradona Una serata di festa, almeno per i tifosi del, che ha rischiato ancora una volta di trasformarsi in un ricordo spiacevole. Su tutti per i bambini, tanti quelli giunti al Maradona nella serata di ieri per assistere alla partita contro ilvalida per i sedicesimi di Coppa Italia. Un’occasione per molti di andare per la prima volta allo stadio, mentre per qualcun altro di passare del tempo in famiglia. L’esperienza di passare una serata padre-figlio o magari in compagnia di un amico, che ha rischiato di diventare solamente un brutto momento per tanti. Nel corso dell’intervallo di, infatti, non sono mancati disordini, fortunatamente contenuti e circoscritti a circa 10 minuti prima dell’inizio della ripresa.