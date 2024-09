Mai vista una cosa del genere Panico durante la diretta tv scoppia la lite tra il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Momenti di tensione ierila, tra ilta una contestazione che per poco non sfocia in una mini rissa. Per calmare gli animi è dovuto scendere in campo uno dei conduttori che, armato di pazienza, ha avuto un confronto con la signora che si era forse troppo scaldata. Episodi delnon sono nuovi in tv, ma neppure troppo rari per la verità, ed ogni volta che si verificano sollevano un polverone infinito. >> “Papino mio”. Francesco Totti torna a casa e la piccola Isabel spezza il cuore a tutti.è successo Poche ore dopo essere stato messo in onda, il video del momento ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti: “Va bene il folclore, ma certi comportamenti andrebbero evitati, specie in un programma televisivo che tutti vedono”.