Il ritorno di My Stufato Tra tradizione e novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torna a San Giovanni il Myfood & fun festival, in programma il 5 e 6 ottobre e presentato ieri mattina a Palomar. L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il contributo del Comune e vede la collaborazione di sponsor quali Banca Valdarno, UniCoop Firenze e Betadue Cooperativa sociale. Nelle precedenti edizioni sono state, complessivamente, 20.000 le presenze e quest’anno si punta ad un nuovo record. Saranno due giornate all’insegna del social dining, dove piatti tradizionali verranno rivisitati in chiave street, con prezzi accessibili in ogni postazione. Un market di oltre 30 espositori selezionati di artigianato, vintage e handmade e, a fare da colonna sonora al festival, nel centro storico di San Giovanni Valdarno sarà possibile trovare musica live, vinili, dj set e spettacolo di artisti di strada. Ma anche attrazioni, attività e giochi per i più piccoli.