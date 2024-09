I Simpson hanno predetto anche la caduta di Puff Daddy? Ecco la verità

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 27 settembre 2024) No, inonlo scandalo Diddy. Non del tutto, almeno. Che iabbiano capacità predittive fuori dal normale è ormai riconosciuto. La serie animata di Matt Groening ha previsto l’elezione di Donald Trump come presidente americano, Lady Gaga al Superbowl (con l’identica esibizione), la pandemia di Coronavirus e il possibile arrivo di una donna alla Casa Bianca vestita come Kamala Harris. Da qualche ora si stanno diffondendo sui social molte indiscrezioni sul fatto che abbiano anticipatoladi. A supporto della tesi, molti accountcondiviso l’immagine animata di, disegnato in pieno stile, in fuga dalla polizia. La scena è in realtà una bufala, un fake realizzato con Intelligenza Artificiale. “Nell’attuale era della disinformazione qualsiasi idiota può farlo con l’IA“, ha spiegato lo showrunner Matt Selman a Tmz.