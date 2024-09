I modem spiano gli utenti? Come proteggersi

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 27 settembre 2024) I rischi per la privacy possono arrivare da dispositivi insospettabili,per esempio il. La sua funzione primaria (garantire l'accesso ad Internet per tutti i dispositivi connessi) viene affiancata da altre funzioni che possono portare ad una tracciabilità delle abitudini degli, sia da parte del provider della connessione Internet (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb etc.) sia da parte di criminali informatici nascosti all'interno della rete. Nella seguente guida vi mostreremoproteggere iled ottenere il massimo della privacy, disattivando le funzioni superflue del, rimuovendo i dispositivi sconosciuti e aggiungendo le funzioni che permettono di aumentare il livello di privacy durante la navigazione.