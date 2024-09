Giovani Mons Fisichella | Politica non si improvvisa serve formazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - “Inbisogna essere in relazione con l'impegno che comporta la tua responsabilità, non per prendere i voti. Oggi il mio compito è un altro, più che parlare di. Don Sturzo diceva ‘ho sempre percepito la mia vita income un dovere, e il dovere è speranza'. Il futuro richiama la speranza, e il presente è determinato dalla speranza. Impegnatevi insapendo che questo significa grande responsabilità, prima di tutto nei confronti di voi stessi”. Lo ha dichiarato. Rinonel corso dell'evento all'Università degli studi Link a Roma in cui sono state premiate le 60promesse dellaitaliana. L'evento è promosso dall'associazione 'La Giovane Roma' in collaborazione con il magazine ''.