Con pistola e volto coperto rapinano il supermercato | banditi in fuga a Caprino

(Di venerdì 27 settembre 2024)Bergamasco. Sono entrati in azione con il, armati di. Hanno minacciato la cassiera all’interno delSigma , intimandole di consegnare l’incasso. La donna, terrorizzata, ha obbedito. Il bottino? Circa 600 euro. Una volta arraffate le banconote, isono fuggiti a tutta velocita bordo di un’auto. È successo venerdì pomeriggio (27 settembre) intorno alle 18 aBergamasco. Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto in via Vigneto dei carabinieri di Zogno. Da quanto ricostruito, i malviventi erano in due. L’accento probabilmente straniero. Al momento della rapina, pare non ci fossero clienti all’interno del, o comunque nelle vicinanze della cassa. Indagini in corso per risalire ai responsabili.