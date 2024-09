Alcaraz dà di matto contro il giudice di sedia | Adesso basta!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante il match del China Open a Pechino, Carlosha mostrato segni di nervosismo e disaccordo con una decisione arbitrale, nonostante abbia poi vinto la partitail francese Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4, 6-4. L’episodio che ha scatenato la sua reazione è avvenuto nel primo set, quando lo spagnolo ha ricevuto un avvertimento per aver superato il tempo di servizio. Visibilmente irritato,si è sfogatoildi, esclamando: “Non posso giocare a tennis in questo modo. Questo non è tennis. Cos’è questo?”. Lo spagnolo ha sottolineato che in vita sua non aveva mai ricevuto un avvertimento del genere, e ha espresso ulteriormente il suo malcontento per averne ricevuti due durante il set. Il pubblico presente sugli spalti ha apprezzato la grinta del giovane tennista, accompagnando le sue parole con un applauso.