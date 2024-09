WWE | NXT si prepara al debutto su CW Network con nuovi colori ed un nuovo logo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) La WWE sta vivendo una fase di crescita significativa, in particolare con NXT che si appresta a trasferirsi sul CWentro la fine dell’anno. Il brand di sviluppo darà il via a questocapitolo registrando i suoi primi due episodi fuori dal Performance Center, segnando un cambiamento importante nella sua presentazione per adattarsi alla nuova casa televisiva. NXT in tour: Chicago e St. Louis protagoniste Shawn Michaels ha annunciato che la WWE NXT celebrerà la nuova partnership con il CWandando in tour. L’evento diè programmato per il 1° ottobre all’Allstate Arena di Chicago, Illinois, generando grande entusiasmo tra i fan. Successivamente, NXT si sposterà a St. Louis per lo show del 8 ottobre. Si prevede che CM Punk sarà parte integrante dell’evento di lancio di NXT a Chicago, mentre Randy Orton sarà protagonista a St. Louis.