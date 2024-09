Nosferatu | l’inquietante poster ufficiale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024)deldi Robert Eggers è un racconto gotico sull’ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro che si è infatuato di lei, provocando un indicibile orrore.– Cortesia di Universal PicturesCosa sappiamo suè interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Ilriunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedentedel regista, The Northman.