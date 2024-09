LIVE Servette-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte dall’ 1-3 dell’andata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiallorosse non al top sinora. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno raccolto 5 punti nelle prime tre partite di campionato. La ritrovata vittoria nell’ultimo turno di Serie A (1-3 al Como), in seguito a due pareggi contro Lazio e Sassuolo può rilanciare le campionesse d’Italia, ancora alla ricerca della miglior condizione fisica. Ilinvece guida la Supersvizzera: è in testa al campionato con 15 punti dopo aver inanellato 5 vittorie in 6 partite.a caccia della terzacipazione consecutiva al massimo torneo continentale. Nella passata stagione, laaveva salutato la competizione alla fase a gironi. Il miglior risultato ottenuto dalle capitoline rimane il quarto di finale disputato contro il Barcellona nel 2022-2023.