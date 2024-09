La rimozione dei veleni Due anni di lavoro per il risanamento della Buca degli Sforza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Undici milioni di euro, circa duedie una stima di 35mila metri cubi di materiale da asportare, in parte classificato come ‘corrosivo’, da valutare poi comunque in fase di scavo e. Non solo. Andranno anche modificati temporaneamente i corsi d’acqua Fosso del Sale e Canal Magro per garantire la totale sicurezza delle operazioni, per l’ambiente prima di tutto. Sono i dettagli del progetto di bonificaelaborati dalla mandataria 3iprogetti Srl per conto del Comune di Massa che, come anticipato da La Nazione nelle scorse settimane, è ora nella fase di valutazione da parteRegione Toscana. Un intervento finanziato attraverso il Pnrr con fondi per i cosiddetti ‘siti orfani’. Il documento è anche al vagliocommissione consiliare ambiente del Comune di Massa in questi giorni.