Juventus problema per Weah | salterà la trasferta con il Genoa

(Di giovedì 26 settembre 2024) Brutta notizia per Thiago Motta. Nell’ultimo allenamento alla Continassa infatti si è fermato Timothy, che ha accusato unalla caviglia. Il laterale americano dellaè quindi costretto allo stop e dovrà saltare ladi sabato a Marassi contro il. Buone notizie, invece, per quanto riguarda Francisco Conceicao: il portoghese, fermo ai box dallo scorso primo settembre per un fastidio muscolare, è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni e si candida per il rientro tra i convocati.perlacon ilSportFace.