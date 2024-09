I novant’anni di Oscar Massei Il grande campione si racconta | Pensavo all’aeronautica Sono diventato goleador

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024)e non sentirli. È pieno di entusiasmo, gratitudine per una vita unica fra due paesi, l’Argentina e l’Italia e soprattutto di amore per il calcio, suo lavoro e passione.si, in occasione dell’uscita del libro ": l’oriundo, il capitano, l’esempio" (Minerva), firmato da Enrico Menegatti, che neil cammino umano e sportivo. Siamo nel paese sudamericano, dove nacque da genitori di origine italiana. "Pensare che avevo iniziato la scuola tecnica e vedevo un futuro nell’aeronautica militare. Invece, quando avevo 17 anni, mi è arrivata la proposta del Rosario Central, "forgiatore di campioni", come canta li suo inno che infiamma i cuori di tifosi e giocatori e nonpiù tornato indietro". Altri tempi, altri mondi.