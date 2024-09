Hezbollah | missile ieri ha testata 500kg

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 9.48 Ilbalistico lanciatodaverso il centro di Israele trasportava unada 500chlogrammi.Lo ha dichiarato il gruppo islamista in un breve video, in cui vanta le capacità del 'Qader-1',aggiungendo che ha una gittata di 190 chilometri. Ilè stato intercettato dal sistema di difesa aerea a medio raggio David's Sling di Israele e non ha causato danni o feriti. L'obiettivo era il quartier generale del Mossad. E' la prima volta che unè stato lanciato sul centro di Tel Aviv.