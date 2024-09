Guerra atomica in Europa Putin avverte | Se aggrediti useremo bombe nucleari

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mentre il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è negli Stati Uniti per incontrare Joe Biden e presentargli il suo “piano per la vittoria” nellacontro gli invasori russi, da Mosca arriva la risposta di Vladimir. La dottrina nucleare russa Il presidente della Russia ha infatti tenuto pubblicamente per la prima volta, il 25 settembre, una riunione del Consiglio di sicurezza sulla deterrenza nucleare. “I fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare devono adattarsi alle realtà attuali” ha dichiarato. Pertanto “una minaccia critica alla sovranità della Federazione Russa, anche tramite armi convenzionali, costituirà la base per una risposta nucleare“. Vladimir