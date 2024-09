Gf Vip famosa ex Vippona sui social | Oggi faccio il compleanno ma non c’è nulla da festeggiare vivo un dramma personale assurdo e invalidante

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Festeggiail suoun’ex concorrente del Gf Vip 7. Unperò vissuto non nel migliore dei modi e senza alcun animo spensierato. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Ginevra Lamborghini ha raccontato di non averedaper via di una situazione avvenuta circa quattro anni fa e che le ha lasciato ferite profonde. Ecco le parole dell’exdel Gf Vip: In questa data da quattro anni sono sempre triste, nostalgica e non vedo l’ora che questo giorno se ne vada in fretta. Molti di voi non capiranno le mie parole, ma è il quarto anno che il solo pensiero di affrontare il miomi riapre ferite enormi. Quattro anni che la mia vita è stata stravolta e cheun incubo di cui non posso nemmeno parlare apertamente.