G7 Lollobrigida apre il forum sull’Africa | Abbiamo un rapporto strategico la Ue accolga la sfida italiana

(Di giovedì 26 settembre 2024) “L’Africa è una grande continente, ricco di potenzialità, di terre e di qualcosa che noi stiamo perdendo, i giovani. L’Africa va rispettata, noia disposizione la nostra storia, la capacità di produzione e formazione. Insieme possiamo garantire la sicurezza alimentare con cibo in quantità sufficiente e di qualità. Non vogliamo che il cibo diventi un carburante,bisogno di prodotti che ci permettano non di sopravvivere ma di vivere bene. Questa è ladel governo italiano e spero che l’Europa e i Paesi del G7 lano, evitando scorciatoie”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco, al convegno organizzato da Origin Italia e Fondazione Qualivita dal titolo ‘Indicazioni geografiche italiane: uno strumento per la cooperazione internazionale’.