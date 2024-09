C’è Carpi-Ascoli per Carrera vale tutto L’allenatore oggi si gioca la panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ultima chiamata per Massimoprima dell’eventuale esonero che potrebbe diventare seriamente concreto in caso di un altro ko. L’, fischio d’avvio previsto alle 18.30, si giocherà davvero molto. Non tanto in termini di punti e classifica, quanto in compattezza e unità interna. Le recenti prove offerte in campo dai bianconeri hanno testimoniato in maniera eclatante che ci sono dei problemi. Ad alimentare tale situazione un po’ è stata la drammatica e imprevista retrocessione di maggio, un po’ i seri problemi economici della società trattati con precisione nel corso degli ultimi mesi, un po’ la rivoluzione forzata dal punto di vista tecnico che il nuovo direttore sportivo Righi è stato chiamato ad operare per affrontare l’infido campionato di serie C.