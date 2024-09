Amadeus e il déjà vu di un flop | il passato si ripete sul NOVE

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il debutto disulcon il suo nuovo quiz show Chissà Chi È non sta certo andando secondo le aspettative. Dopo il clamoroso divorzio dalla Rai e l'approdo a Discovery, il conduttore sperava di replicare i successi ottenuti con I soliti Ignoti e Affari Tuoi. I primi dati di ascolto del nuovo programma sono tutt'altro che incoraggianti, segnando un deludente 3,6% di share. Mercoledì 25 settembre 2024, la trasmissione ha raccolto 741.000 spettatori, solo una manciata in più rispetto alla sera precedente, ma sempre ben lontana dagli standard a cuiera abituato durante il suo periodo d'oro in Rai. Nonostante l'entusiasmo iniziale e la curiosità attorno al debutto del conduttore sul canale, il programma sembra essersi arenato in una fase di stallo.