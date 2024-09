‘Corso gender’ a Roma Tre dopo le polemiche parla il rettore | E’ una caccia alle streghe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Piovono critiche sull’Università diTre, accusata di aver organizzato un “corso gender” per bambini, e a tentare di placare le acque è ilMassimiliano Fiorucci. “In questi giorni si è innescata una polemica strumentale e disinformata sull'iniziativa – spiega – che si terrà sabato 28 settembre al Dipartimento di Scienze della Formazione”. Innanzitutto, non è un corso. “Si tratta di un incontro di ricerca finalizzato ad acquisire direttamente dalla voce dei minori con identità di genere non normativa, le loro valutazioni sul fenomeno e il loro vissuto – mette in chiaro Fiorucci – Non si tratta di un laboratorio aperto al pubblico ma di una sessione di ricerca”.