Nightmare – Dal profondo della notte la storia vera degli omicidi che hanno ispirato il film

(Di martedì 24 settembre 2024)– Dal, lacheilSin dalla prima pellicola del franchise, 40 anni fa, la serie di– Dalon Elm Street) e il suo leggendario antagonista, Freddy Krueger (Robert Englund), si sono radicati nella coscienza collettiva. È difficile trovare qualcuno che non sappia nulla del franchise, in particolare del suo iconico cattivo, un assassino di bambini che si vendica di coloro che loucciso uccidendo i loro figli mentre dormono daldei loro incubi. Questo spiega la parte “incubo” del titolo, ma perché Elm Street? Il regista Wes Craven ha scelto consapevolmente il nomestrada in base alla sua infamia come nomevia in cui fu sparato a John F. Kennedy, rivelando che per lui “era il luogo in cui il mondo innocente finiva”. Ma non è l’unica ragione.