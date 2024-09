L’economista De Romanis | No a una tassa sui profitti La manovra tagli le spese | urgente aiutare i giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) I nuovi dati Istat sui conti italiani del 2023 non colpiscono più di tanto Veronica De, economista e autrice de "Il Pasto gratis", un libro in cui racconta gli ultimi anni dieci di finanza pubblica in Italia. "Sicuramente – spiega – è meglio rivedere al ribasso il deficit che al rialzo. Ma occorre considerare altri due elementi. Il primo, è che siamo lontani dall’obiettivo del 3%. Il secondo e è che il disavanzo primario è ancora negativo per 3,5 punti percentuali. Dobbiamo trasformarlo in un avanzo". Quindi, i margini dellarestano stretti? "Ladeve riportare il rapporto debito-Pil su una traiettoria discendente. E, per farlo, bisogna sicuramente agire sul denominatore, cioè sulla crescita. Ma non basta. Perché se si vuole avere un avanzo primario, occorre agire anche sul numeratore.