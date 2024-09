Grande Fratello Helena infastidita | Da oggi la nominiamo sicuro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024)commenta l’atteggiamento di Yulia post puntata. Lo sfogo della giovane modella, ieri sera nel corso della terza puntata, Yulia è stata la concorrente più votata durante le Nomination. Dalle motivazioni degli inquilini è emerso che, Yulia non è ancora riuscita a integrarsi nel gruppo e a raccontare la sua storia. La giovane inquilina però ha spiegato in diretta di provare molta difficoltà nel raccontarsi e dunque, col tempo sicuramente avrà modo di farlo. Leggi anche: Pomeriggio Cinque, la confessione incredibile di Lorenzo Carbone Ecco cosa è emerso nelle ultime orein cucina confida a Ilaria ed Eleonora di Non è la Rai le sue sensazioni su Yulia. La giovane modella confessa: “Non è un atteggiamento da gruppo. Noi tutti qua abbiamo delle cose”. Eleonora ha replicato: “Lo so figurati chi ti sente. Ognuno di noi ha delle problematiche”.